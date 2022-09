https://it.sputniknews.com/20220928/la-russia-durante-luit-di-bucarest-ha-fatto-un-ottimo-lavoro-nel-promuovere-i-suoi-candidati-16529977.html

La Russia durante l'UIT di Bucarest ha fatto un ottimo lavoro nel promuovere i suoi candidati

La Russia durante l'UIT di Bucarest ha fatto un ottimo lavoro nel promuovere i suoi candidati

La delegazione russa durante la Conferenza plenipotenziaria dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) a Bucarest ha tenuto una serie di incontri... 28.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-28T09:51+0200

2022-09-28T09:51+0200

2022-09-28T09:51+0200

russia

mondo

mosca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/541/29/5412990_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_78c7f05a8e136e62fd1fe5dc0e31f588.jpg

Sono stati presentati candidati della Federazione Russa per posizioni di rilievo in seno all'incontro dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni UIT, riunione andata in atto nella capitale rumena di Bucarest, secondo quanto riferito a Sputnik dal Ministero dello Sviluppo Digitale della Federazione Russa.In precedenza, il vice-Direttore del ministero della Trasformazione digitale Bella Cherkesova ha affermato che Rashid Ismailov era stato nominato per la carica di segretario generale dell'UIT dalla Russia. Inoltre, Nikolay Varlamov è stato nominato dalla Federazione Russa per la rielezione al Comitato per i regolamenti radiofonici dell'UIT.Si precisa che la delegazione è riuscita a incontrare i Paesi chiave delle regioni africane, arabe e asiatiche."Nel contesto della trasformazione digitale e del rapido sviluppo delle tecnologie dell'informazione, l'UIT dovrebbe rimanere la principale piattaforma delle Nazioni Unite per il coordinamento di approcci collettivi alla risoluzione di problemi urgenti nel campo dello sviluppo delle 'TIC'. Siamo lieti per Rashid Ismailov e Nikolay Varlamov, che hanno una seria ed esperienza a lungo termine nel campo delle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione", ha affermato la Cherkesova, le cui parole sono citate nel messaggio.L'elezione dei candidati russi significherà che il lavoro dell'UIT andrà nella giusta direzione, oltre a corrispondere all'attuale agenda di un mondo digitale in sviluppo dinamico, ha concluso il vice-Ministro.

russia

mosca

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, mondo, mosca