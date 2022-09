https://it.sputniknews.com/20220928/g20-la-russia-esorta-gli-alti-depoliticizzare-il-turismo-in-gioco-milioni-di-posti-di-lavoro-16534245.html

G20, Russia esorta gli altri paesi a depoliticizzare il turismo: in gioco milioni di posti di lavoro

Zarina Doguzova, responsabile di Rosturism, alla riunione dei ministri del turismo G20 ha sottolineato il ruolo chiave del turismo per la crescita delle... 28.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-28T15:56+0200

2022-09-28T15:56+0200

2022-09-28T16:00+0200

turismo

g20

Doguzova ha partecipato alla riunione dei ministri del turismo dei paesi del G20, preparatoria al vertice di novembre in Indonesia. Nel suo discorso, Zarina Doguzova ha osservato che oggi diversi paesi utilizzano il turismo come strumento di pressione, rendendo difficile l'ingresso ai turisti per motivi politici.In risposta a ciò, la Russia crede che il turismo deve restare fuori dalla politica e muoverà dal principio di convenienza nel turismo senza rispondere in maniera speculare al divieto di concessione di visti.Doguzova ha invitato i leader del turismo dei paesi del G20 ad agire insieme contro la creazione di barriere artificiali per i turisti e a depoliticizzare l'industria: il turista dovrebbe essere in grado di pagare i servizi e non scontrarsi con difficoltà di prelievo di denario. A margine della riunione la responsabile dell'ente Rosturism ha avuto due incontri bilaterali con i ministri del turismo dell' Indonesia e dell'Arabia Saudita: vicina l'intesa per l'abolizione reciproca dei visti turistici con l'Arabia Saudita e parziale, per i turisti di gruppi organizzati, con l'Indonesia.

