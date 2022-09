https://it.sputniknews.com/20220927/shoigu-ha-presenziato-alladdestramento-dei-mobilitati-del-distretto-militare-occidentale-16528721.html

Shoigu ha presenziato all'addestramento dei mobilitati del Distretto Militare Occidentale

Il ministro della Difesa russo, generale dell'esercito Sergey Shoigu, ha presenziato all'addestramento dei russi richiamati dalla riserva nei campi di... 27.09.2022, Sputnik Italia

Shoigu ha ispezionato personalmente le esercitazioni pratiche con le armi da fuoco, l'addestramento tattico e medico. Le stesse si svolgono con la massima intensità, anche di notte.Il capo del dipartimento militare ha attirato una particolare attenzione del comando sulle condizioni per ospitare e fornire pasti caldi ai mobilitati, sia nella posizione dell'unità che nei campi di addestramento.Sul campo di addestramento militare, il capo del Dipartimento ha ascoltato inoltre i rapporti del vice-Ministro della difesa, il colonnello generale Yunus-Bek Yevkurov, e del capo della direzione principale dell'addestramento al combattimento delle forze armate della Federazione Russa, il colonnello generale Ivan Buvaltsev, sul corso di addestramento al combattimento mobilitato in varie specialità militari, nonché sull'ulteriore coordinamento del combattimento all'interno delle divisioni.La mobilitazione parziale in Russia è stata annunciata con decreto presidenziale del 21 settembre per tenere sotto controllo la linea di contatto di 1.000 chilometri e i territori liberati in Ucraina, come ha fatto notare in precedenza Shoigu.Durante la mobilitazione saranno chiamati in totale 300.000 riservisti, che rappresentano poco più dell'1% della risorsa totale di mobilitazione della Federazione Russa.

