Referendum: i risultati definitivi. Donbass, Kherson e Zaporozhye dicono SI all'ingresso in Russia

Referendum: i risultati definitivi. Donbass, Kherson e Zaporozhye dicono SI all'ingresso in Russia

Terminato lo spoglio del referendum sull'adesione alla Russia: per il SI hanno votato il 98,42% nella Repubblica Popolare di Lugansk, l'87,05% nella regione di... 27.09.2022, Sputnik Italia

I residenti della Repubblica popolare di Lugansk, della Repubblica Popolare di Donetsk, così come le regioni di Zaporozhye e Kherson, hanno votato per l'adesione alla Russia.Nella Repubblica Popolare di Lugansk il SI è stato votato dal 98,42% degli elettori. Nella regione di Zaporozhye la percentuale dei SI è stata de 93,11%, e nella regione di Kherson dell' 87,05%.Nella Repubblica Popolare di Donetsk il SI ha ottenuto il 99,23% dei voti.Il referendum sull'adesione alla Federazione Russa è iniziato venerdì nelle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, nonché nelle regioni di Kherson e Zaporozhye. Le votazioni sono proseguite per cinque giorni, fino al 27 settembre.Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che la Russia sosterrà la decisione presa dai residenti delle regioni di Donbass, Zaporozhye e Kherson.

