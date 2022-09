https://it.sputniknews.com/20220927/putin-il-grano-dallucraina-non-raggiunge-i-paesi-piu-poveri-nonostante-gli-appelli-della-russia-16526644.html

Putin: il grano dall'Ucraina non raggiunge i Paesi più poveri, nonostante gli appelli della Russia

La scorsa settimana, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres hanno sottolineato la necessità... 27.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-27T14:21+0200

2022-09-27T14:21+0200

2022-09-27T14:21+0200

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che le forniture di grano dall'Ucraina non raggiungono i Paesi più poveri, nonostante Mosca abbia sollevato la questione mesi fa.Il presidente russo ha aggiunto che al 23 settembre, su 203 navi che hanno lasciato i porti dell'Ucraina, solo 4 sono andate ai Paesi più poveri nell'ambito del programma delle Nazioni Unite. Delle 46 navi inviate dal lunedì al venerdì della scorsa settimana, 14 hanno indicato la Turchia come Paese di destinazione o Paese intermediario, e delle restanti 32 navi, 25 sono state inviate nell'Unione Europea.Putin martedì ha affermato che la situazione delle forniture alimentari inviate ai Paesi più poveri non sta cambiando e che "è una truffa totale da parte dell'Occidente". Il presidente russo ha criticato i Paesi sviluppati per aver continuato ad acquistare cibo.Secondo lui, le importazioni di cibo degli Stati Uniti hanno raggiunto $ 218,6 miliardi nel 2022 rispetto ai $ 185,1 miliardi dell'anno scorso.Le osservazioni arrivano dopo che il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres "hanno discusso in modo sostanziale l'attuazione degli accordi di Istanbul sull'esportazione di prodotti alimentari ucraini dai porti del Mar Nero e l'esportazione senza ostacoli di prodotti agricoli e fertilizzanti russi", secondo una dichiarazione del ministero degli Esteri russo della scorsa settimana.Il 22 luglio, Russia, Ucraina e Turchia hanno firmato un'iniziativa mediata dalle Nazioni Unite per fornire un corridoio marittimo umanitario per le navi con esportazioni di cibo e fertilizzanti dai porti del Mar Nero. Il Centro di coordinamento congiunto (JCC) con sede a Istanbul è stato istituito per monitorare l'attuazione dell'iniziativa, inclusa la garanzia che le navi mercantili non trasportino merci o personale non autorizzato.

