Le truppe ucraine hanno bombardato Zaitsevo, Yasinovataya e Yakovlevka

Il DPR ha affermato che le forze armate ucraine hanno sparato 11 proiettili contro Zaitsevo, Yasinovataya e Yakovlevka. 27.09.2022, Sputnik Italia

Le truppe ucraine hanno bombardato Zaitsevo, Yasinovataya e Yakovlevka, sparando un totale di 11 proiettili con un calibro di 152 millimetri, secondo l'ufficio di rappresentanza della DPR presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento delle questioni relative ai crimini di guerra dell'Ucraina.Le truppe ucraine hanno aperto il fuoco su Golmovsky e Gorlovka, sparando cinque proiettili da 122 mm e sei mine da 120 mm.L'insediamento di tipo urbano di Zaitsevo si trova a nord di Gorlovka, una delle città più grandi dell'oblast' di Donetsk, anch'essa regolarmente bombardata dalle truppe ucraine.Yasinovataya si trova a circa 25 chilometri a nord di Donetsk, in essa si trova la più grande stazione ferroviaria dell'ex Unione Sovietica. A ovest della città, controllata dalla DPR dal 2014, in direzione di Avdeevka , esiste da quasi otto anni una linea di contatto con le postazioni di combattimento delle truppe ucraine.

