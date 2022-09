https://it.sputniknews.com/20220927/cremlino-la-situazione-del-nord-stream-riguarda-la-sicurezza-energetica-dellintera-europa-16527270.html

Cremlino: la situazione del Nord Stream riguarda la sicurezza energetica dell'intera Europa

Le operazioni del gasdotto sono state sospese dalla fine dell'estate a causa di problemi con la riparazione delle turbine causati dalle sanzioni occidentali... 27.09.2022, Sputnik Italia

Il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov ha affrontato la recente crisi del gasdotto Nord Stream, osservando che l'indagine è in corso, e nessuna causa può essere scartata, compreso un possibile sabotaggio.Lunedì, l'operatore del gasdotto Nord Stream AG ha segnalato un rapido calo di pressione del gas all'interno del sistema. Successivamente, la società ha informato che il danno è "senza precedenti", aggiungendo che non è chiaro quanto tempo ci vorrà per i lavori di riparazione.La Danimarca ha istituito una zona di sicurezza di cinque miglia nautiche ( 8,04672 km. circa), sulla scena dopo l'emergenza.

