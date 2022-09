https://it.sputniknews.com/20220927/al-via-il-quinto-giorno-del-referendum-nel-donbass-a-zaporozhye-e-kherson-16519296.html

Al via il quinto giorno del referendum nel Donbass, a Zaporozhye e Kherson

Al via il quinto giorno del referendum nel Donbass, a Zaporozhye e Kherson

L'ultima giornata del referendum inizierà oggi nelle regioni della DPR, della LPR, di Zaporozhye e di Kherson. 27.09.2022, Sputnik Italia

Oggi inizia la fase finale del voto al referendum sull'adesione alla Russia nelle regioni DPR, LPR, Zaporozhye e Kherson. A differenza dei quattro giorni precedenti, si terrà presso i seggi elettorali, che aprono alle ore 7:00.Venerdì scorso è iniziato il plebiscito sulla questione dell'adesione alla Russia. Per i primi quattro giorni, le votazioni per garantire la sicurezza sono state effettuate da gruppi mobili delle commissioni dai territori adiacenti. Nonostante i bombardamenti e le provocazioni di Kiev, l'affluenza nelle regioni ha superato il 60 %.Martedì, giornata conclusiva del referendum, si potrà votare ai seggi elettorali.Per tutti e quattro i giorni, le votazioni nelle regioni DPR, LPR, Zaporozhye e Kherson si sono svolte sullo sfondo dei bombardamenti e delle provocazioni in corso da parte delle truppe ucraine. Nella Repubblica popolare di Donetsk, le truppe ucraine hanno sparato su aree residenziali. Secondo il presidente della Commissione elettorale centrale (CEC) della Repubblica, Vladimir Vysotsky, per questo motivo i membri delle commissioni hanno dovuto scendere nei rifugi.Nella LPR, in alcuni insediamenti, le persone hanno votato anche nei rifugi a causa dei massicci bombardamenti da parte delle truppe ucraine.A Rubezhnoye, nella LPR, le truppe ucraine hanno bombardato una scuola che ospitava un seggio elettorale, colpendo l'edificio con sei proiettili. Le commissioni sono state spostate in siti di riserva.Nella regione di Kherson, le truppe ucraine hanno attaccato un hotel nel centro della città con un HIMARS MLRS , uccidendo due persone, tra cui l'ex vice della Verkhovna Rada dell'Ucraina Aleksey Zhuravko. Le autorità della regione lo hanno definito un attacco terroristico e hanno promesso di rafforzare le misure di sicurezza.Nonostante i bombardamenti e le minacce ai membri delle commissioni, l'affluenza alle urne per i quattro giorni di votazioni è stata altissima, pari all'86,89% nella DPR, all'83,61% nella LPR, al 66,43% nella regione di Zaporozhye e al 63,58% nella regione di Kherson.Ultimo giornoQuesto Martedì si terrà il referendum presso i seggi elettorali. Chi non ha avuto tempo o non ha potuto farlo nei territori limitrofi potrà votare qui. I seggi saranno aperti dalle 7.00 alle 16.00. Le autorità delle regioni DPR, LPR, Zaporozhye e Kherson hanno promesso di rafforzare il più possibile le misure di sicurezza.Già prima della giornata del 27 settembre, tutti i seggi sono stati controllati dagli artificieri e dalle forze dell'ordine.In ognuno di essi saranno presenti in servizio agenti di polizia e del Ministero per le situazioni di emergenza. Si prevede che i risultati preliminari del plebiscito saranno annunciati il ​​27-28 settembre. I dati definitivi dovranno essere conosciuti entro cinque giorni dal termine delle votazioni.Nonostante le possibili provocazioni e i tentativi di perturbare il voto ai seggi, secondo i cittadini il referendum nelle regioni DPR, LPR, Zaporozhye e Kherson può ritenersi valido: più della metà degli elettori nelle regioni ha già votato tra quattro giorni.Se, a seguito dei risultati del referendum, la maggioranza degli elettori avrà sostenuto l'adesione alla Russia, le autorità regionali dovranno rivolgersi al presidente russo Vladimir Putin con la richiesta che le regioni del Donbass, di Kherson e Zaporozhye entrino a far parte della Russia.

