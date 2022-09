https://it.sputniknews.com/20220926/venezuela-ministro-esteri-il-prezzo-massimo-del-petrolio-russo-perturba-la-stabilita-del-mercato-16515931.html

Venezuela, ministro Esteri: Il prezzo massimo del petrolio russo perturba la stabilità del mercato

Venezuela, ministro Esteri: Il prezzo massimo del petrolio russo perturba la stabilità del mercato

Forti critiche sollevate dal ministro degli Esteri del Venezuela a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite alle intenzioni da parte dei Paesi del... 26.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-26T09:32+0200

2022-09-26T09:32+0200

2022-09-26T09:32+0200

petrolio

borsa&mercati

finanza

mondo

prezzi

geopolitica

venezuela

russia

mosca

sudamerica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/04/15810557_0:160:3133:1922_1920x0_80_0_0_5a661bcde0359219abac7e8199e482a9.jpg

"Il piano dei paesi del G7 di imporre un tetto massimo alle esportazioni petrolifere russe si ritorcerà contro queste nazioni, causando anche un grave squilibrio nel mercato petrolifero", ha detto a Sputnik il ministro degli Esteri venezuelano Carlos Faria.L'alleanza OPEC+, che, tra le altre nazioni, include Russia e Venezuela, assicura che i prezzi del petrolio siano sotto controllo , in modo che altri produttori e importatori non vengano danneggiati, fa osservare il ministro degli Esteri.Dopo aver tenuto un incontro con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, Faria ha anche osservato che il commercio tra Venezuela e Russia è stato complicato dalle sanzioni occidentali, ma non è stato reso impossibile, con Mosca e con Caracas che 'esplorano' vari modi per continuare la cooperazione.Lo stesso ha sottolineato che Russia e Venezuela sono "partner strategici legati da relazioni amichevoli", e questo rimane invariato con l'inizio dell'operazione militare in Ucraina."Le relazioni tra Venezuela e Russia sono strategiche. Siamo Paesi fratelli. Il presidente [Nicolas] Maduro e il presidente Putin hanno un rapporto molto amichevole e un livello di riavvicinamento per realizzare tutti i progetti che hanno deciso di sviluppare", ha detto Faria, aggiungendo che "non c'è motivo per cui questo dovrebbe cambiare dopo l'inizio dell'operazione militare speciale".Gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e l'UE hanno imposto diversi 'round' di sanzioni contro la Russia dopo che Mosca ha lanciato l'operazione militare speciale in Ucraina il 24 febbraio. Le restrizioni hanno provocato una grave crisi energetica e un'inflazione record nell'UE, in Gran Bretagna e in molti altri Paesi.Mosca ha fatto più volte osservare che i piani per introdurre limiti di prezzo sul carburante russo sono assurdi, avvertendo che se la mossa verrà implementata, spingerà la Russia ad annullare i suoi contratti energetici.

venezuela

russia

mosca

sudamerica

europa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

petrolio, borsa&mercati, finanza, mondo, prezzi, geopolitica, venezuela, russia, mosca, sudamerica, g7, ue, europa, sergey lavrov, diplomazia