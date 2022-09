https://it.sputniknews.com/20220926/putin-concede-la-cittadinanza-russa-ad-edward-snowden-16518891.html

Putin concede la cittadinanza russa ad Edward Snowden

Il presidente russo ha firmato il decreto che concede all'ex informatico della CIA Edward Snowden la cittadinanza russa. 26.09.2022, Sputnik Italia

Il presidente russo Vladimir Putin ha dato all'ex ufficiale dell'intelligence statunitense Edward Snowden la cittadinanza russa.Il documento corrispondente è stato pubblicato sul portale di informazioni legali. L'avvocato di Snowden ha specificato che il suo assistito non rientra nelle categorie soggette alla mobilitazione parziale, in quanton non ha prestato servizio nell'esercito russo.

