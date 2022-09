L'India lancia la sua produzione di carburante per aviazione per tagliare importazioni dall'Europa

https://it.sputniknews.com/20220926/lindia-lancia-la-sua-produzione-di-carburante-per-aviazione-per-tagliare-importazioni-dalleuropa-16517462.html

L'India importa carburante per aerei ad alto numero di ottani dai Paesi europei, per soddisfare i requisiti degli istituti di addestramento militare e di volo... 26.09.2022, Sputnik Italia

La società statale Indian Oil ha presentato questo lunedì un grado principale di benzina per aviazione (AVGAS 100 LL) per aerei e veicoli aerei senza pilota utilizzati dalle forze di difesa e dalle scuole di addestramento.Il prodotto, che alimenta velivoli con motore a pistoni alternativi a turbogetto, era stato precedentemente importato dall'India per decenni.L'olio di produzione locale presumibilmente fornisce prestazioni superiori al carburante fornito dai Paesi europei, ha affermato il ministero del petrolio indiano.Il ministero spera che la produzione interna di carburante di qualità superiore stimolerà il settore dell'aviazione con il ministero dell'aviazione civile che sta considerando l'apertura di più istituti di formazione nel Paese. L'azienda statale ha anche pianificato di creare una nuova struttura per indirizzare le opportunità di esportazione.Shrikant Madhav Vaidya, presidente di Indian Oil, ha affermato che il mercato del gas AV dovrebbe crescere dagli attuali 1,92 miliardi di dollari a 2,71 miliardi di dollari entro il 2029.Oltre a risparmiare riserve di valuta estera cruciali, la produzione interna renderà l'addestramento al volo più conveniente in India.

