La Germania non ha alternative alle forniture energetiche russe, secondo 'Alternative for Germany'

La Germania non ha alternative alle forniture energetiche russe, secondo 'Alternative for Germany'

Dal Bundestag tedesco la denuncia: Il Paese non ha alternative alle forniture energetiche russe. 26.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-26T23:19+0200

Il deputato del Bundestag di "Alternative fur Deutschland" (AfD) Steffen Kotré ritiene che Berlino debba cambiare la sua politica energetica, poiché non ci sono alternative alle forniture dalla Federazione Russa.Il politico ha criticato il simultaneo rifiuto del governo tedesco sia delle centrali nucleari che di quelle a carbone.Secondo il rappresentante dell'AfD, la mancanza di risorse e l'aumento dei prezzi dell'energia è una crisi di cui è responsabile la stessa Germania.La Germania sta attualmente riducendo la sua dipendenza dalle risorse energetiche russe.Secondo il piano delle autorità, si prevede di abbandonare il carbone e il petrolio durante l'anno, ma il gas dalla Federazione russa sarà richiesto almeno il prossimo anno.Stando al ministro degli Esteri Annalena Baerbock, la quota di gas russo in Germania è ora scesa al 6-8%.Allo stato attuale, il governo tedesco si basa sulla costruzione di terminali per il gas naturale liquefatto (GNL).Come fatto notare in precedenza dal ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck, la Germania disporrà di due unità di rigassificazione galleggianti per ricevere GNL entro la fine dell'anno e altre due entro maggio 2023.La loro capacità totale annua è stimata in 33 miliardi di metri cubi di gas, con il primo terminale stazionario di GNL in Germania che dovrebbe essere completato solo entro il 2026.

