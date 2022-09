https://it.sputniknews.com/20220926/gli-stati-uniti-dispiegheranno-due-installazioni-himars-in-lettonia-16516575.html

Gli Stati Uniti dispiegheranno due installazioni HIMARS in Lettonia come parte dell'esercitazione NAMEJS in programma nel Paesa baltico dalla giornata di oggi. 26.09.2022, Sputnik Italia

Gli Stati Uniti schiereranno 2 HIMARS MLRS in Lettonia come parte dell'esercitazione NAMEJS per "dimostrare un rapido dispiegamento" sul fianco orientale della NATO, secondo un comunicato stampa dell'US Army Europe and Africa Command."L'US Army Europe and Africa Command invierà 2 M142 MLRS (HIMARS) e una decina di truppe in Lettonia a sostegno dell'esercitazione di prontezza nazionale NAMEJS il 26 settembre per dimostrare il rapido dispiegamento di armi di precisione a lungo raggio sul fianco orientale della NATO ," riferisce il comunicato.Come notato, l'HIMARS MLRS e il personale saranno schierati contemporaneamente in due località del territorio della Lettonia, per questo saranno coinvolti due velivoli C-130.

