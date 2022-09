https://it.sputniknews.com/20220925/un-attacco-suicida-provoca-piu-di-una-dozzina-di-morti-nella-capitale-della-somalia-16511920.html

Un attacco suicida provoca più di una dozzina di morti nella capitale della Somalia

Un attacco suicida provoca più di una dozzina di morti nella capitale della Somalia

Almeno 15 persone sono rimaste uccise e più di 10 ferite dopo che un attentatore suicida si è fatto esplodere in un centro di reclutamento militare nella... 25.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-25T12:56+0200

2022-09-25T12:56+0200

2022-09-25T12:56+0200

somalia

mogadiscio

mondo

terrorismo

lotta contro il terrorismo

sicurezza

geopolitica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/870/47/8704723_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_be5f2cd9fcf70f8dba07866c32e0b04e.jpg

Fonti mediche locali hanno riferito al giornale che 15 corpi sono stati recuperati sulla scena dell'attacco, nel distretto di Dharkinley della capitale. L'aggressore ha fatto esplodere la sua carica esplosiva in mezzo a una folla di giovani in fila per arruolarsi presso il centro di reclutamento, installato in una vecchia fabbrica di caramelle. L'area è stata transennata dalle forze dell'ordine, mentre sono in corso le indagini sull'accaduto.Il gruppo jihadista Al-Shabaab* ha rivendicato l'attacco, affermando di aver ucciso 32 reclute e averne ferito altre 40. Si tratta del settimo attacco rivendicato da Al-Shabaab* nelle ultime 24 ore, secondo il quotidiano Somali Guardian.Secondo il quotidiano Garowe Online, la stessa installazione militare ha subito un altro attacco suicida nel giugno 2021. Il nuovo attacco è avvenuto diversi giorni dopo che l'esercito nazionale somalo aveva annunciato di aver eliminato 100 combattenti di Al-Shabaab* nella regione di Hiiran.Al-Shabaab*, che ha giurato fedeltà al gruppo terroristico Al Qaeda*, perpetra attacchi contro le truppe governative russe, la Missione dell'Unione Africana in Somalia, ribattezzata Atmis, e le operazioni umanitarie delle Nazioni Unite.Il gruppo, determinato a imporre una versione radicale della sharia in Somalia, ha anche rivendicato la responsabilità di diversi attacchi terroristici nei Paesi vicini dell'Africa orientale, tra cui il massacro al centro commerciale Westgate di Nairobi, in Kenya, nel settembre 2013.*Organizzazione terroristica, bandita in Russia ed altri Paesi.

somalia

mogadiscio

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

somalia, mogadiscio, mondo, terrorismo, lotta contro il terrorismo, sicurezza, geopolitica