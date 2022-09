https://it.sputniknews.com/20220925/uk-nostradamus-diventa-un-best-seller-dopo-aver-previsto-lanno-della-morte-della-regina-elisabetta-16512104.html

Uk, Nostradamus diventa un best seller dopo aver previsto l'anno della morte della regina Elisabetta

Un libro di profezie del medico, astrologo e alchimista francese Nostradamus è in cima alla lista dei bestseller del Sunday Times nel Regno Unito, dopo che la... 25.09.2022, Sputnik Italia

Le vendite di "Nostradamus: The Complete Prophecies for the Future" di Mario Reading sono aumentate vertiginosamente dopo la morte della regina, ha affermato il Sunday Times.Dal 10 al 17 settembre ha venduto 8.000 copie, mentre una settimana prima della morte del monarca sono stati acquistati solo cinque tascabili. Nel libro, pubblicato nel 2006, Reading interpreta gli scritti del famoso veggente.Il libro deve la popolarità ritrovata ai suoi estratti, che sono diventati virali sui social media. Una delle interpretazioni dice che "la regina Elisabetta II morirà, intorno al 2022, all'età di circa 96 anni".Lo stesso Reading non è testimone del successo del suo libro, poiché è morto nel 2017.L'8 settembre, la regina Elisabetta II, che governò il regno e 14 regni del Commonwealth per oltre 70 anni, è morta all'età di 96 anni. Suo figlio maggiore, Carlo III, è stato ufficialmente proclamato re.

