https://it.sputniknews.com/20220925/semi-di-abete-di-beslan-piantati-in-italia-dopo-il-concerto-della-flautista-sammarinese-in-russia-16512796.html

Semi di abete di Beslan piantati in Italia dopo il concerto della flautista sammarinese in Russia

Semi di abete di Beslan piantati in Italia dopo il concerto della flautista sammarinese in Russia

I semi sono stati donati dai rappresentanti dell'associazione "Madri di Beslan", e portati in Italia grazie al contributo della flautista sanmarinese Monica... 25.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-25T22:38+0200

2022-09-25T22:38+0200

2022-09-25T22:38+0200

italia

curiosità

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/19/16514470_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_cc3313e91b92ce821a39315683b934dc.jpg

La flautista sammarinese Monica Moroni, che ha suonato ai concerti di Beslan e Vladikavkaz nell'anniversario dell'attentato terroristico del 2004, ha portato in Italia semi di abete rosso di Beslan, che ora crescerà nei "Giardini del Mondo", nella città di Novafeltria in provincia di Rimini.Lo riferisce uno degli stessi organizzatori, capo dell'Ufficio di Rappresentanza del Ministero degli Affari Esteri dell'Ossezia del Sud in Italia Mauro Murgia.Stando alle sue stesse dichiarazioni, il giorno prima i semi sono stati piantati nell'ambito di un 'festival ecologico', sviluppato dal progetto Gardens of the World. Sono stati trasferiti in Italia, portati dalla Moroni, donati dai rappresentanti dell'associazione "Madri di Beslan".L'attacco terroristico nella scuola di Beslan è avvenuto la mattina del 1 settembre 2004. Un distaccamento di terroristi, che contava più di 30 persone, ha preso in ostaggio la scuola n. 1 della città durante una celebrazione. I terroristi hanno portato nella palestra della scuola più di mille ostaggi, compresi bambini piccoli. Le persone sono state trattenute con la forza a scuola per tre giorni senza che venissero somministrati acqua o cibo.Le vittime dell'attacco sono state 334 persone, di cui 318 ostaggi, 186 bambini.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

italia, curiosità, mondo