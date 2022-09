https://it.sputniknews.com/20220925/referendum-nel-donbass-superato-il-quorum-del-50--1-sono-validi-16514313.html

Referendum nel Donbass, superato il quorum del 50% + 1: sono validi

Secondo gli standard internazionali, un referendum è considerato valido se ha votato il 50 per cento più un elettore. "L'affluenza alle urne nella repubblica è stata del 76,09%", ha affermato Elena Kravchenko, presidente della Commissione Elettorale Centrale della Repubblica Popolare di Lugansk, osservando che il 21,97% degli elettori ha votato a domenica. Nella Repubblica Popolare di Donetsk, l'affluenza alle urne è del 77,12%, ha affermato Vladimir Vysotsky, capo della Commissione elettorale centrale. A sua volta, il capo della commissione elettorale della regione di Kherson, Marina Zakharova, ha affermato che l'affluenza alle urne per i tre giorni di votazione nella regione è stata del 48,91 per cento del totale degli elettori, pari a 750.000 persone. Secondo il capo della Commissione elettorale centrale della regione di Zaporozhye, Galina Katyushchenko, l'affluenza alle urne dopo i risultati dei tre giorni del referendum è stata del 51,55 per cento, tenendo conto del voto all'estero.Il referendum sull'adesione alla Russia nelle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, nonché nelle regioni di Zaporozhye e Kherson continua fino al 27 settembre. Secondo i rappresentanti delle repubbliche e delle regioni, l'adesione alla Russia garantirà i loro territori e ripristinerà la giustizia storica. A loro avviso, ciò è fondamentale nel contesto dei continui atti di terrore da parte delle autorità nazionaliste dell'Ucraina e dei paesi della NATO, che forniscono armi per uccidere i civili. Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che la Russia sosterrà la decisione che sarà presa dai residenti del Donbass e dei territori liberati.

2022

