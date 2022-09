https://it.sputniknews.com/20220925/kirghizistan-e-tagikistan-rimuovono-gli-avamposti-di-confine-nei-luoghi-in-cui-sono-sorti-conflitti-16512498.html

Kirghizistan e Tagikistan rimuovono gli avamposti di confine nei luoghi in cui sono sorti conflitti

Il Kirghizistan e il Tagikistan hanno concordato di rimuovere 4 avamposti di confine dai luoghi in cui sono sorte le recenti contese tra i due Paesi. 25.09.2022, Sputnik Italia

"Il Kirghizistan e il Tagikistan hanno concordato di rimuovere 4 avamposti di confine da ciascun lato nei luoghi in cui sono sorti conflitti", ha affermato questa domenica Kamchybek Tashiev, presidente del Comitato statale del Kirghizistan per la sicurezza nazionale (GKNB).Stando a quanto riferisce lo stesso, quattro posti di frontiera su ciascun lato saranno messi fuori servizio. Tutti i militari e i civili saranno rimossi da lì.Come ha aggiunto Tashiev, durante i colloqui le parti hanno convenuto di accelerare i lavori sulla delimitazione e demarcazione del confine kirghiso-tagiko.Domenica scorsa, Kirghizistan e Tagikistan hanno firmato un protocollo per porre fine agli scontri.La mattina del 16 settembre sono iniziati scontri su larga scala al confine tra Kirghizistan e Tagikistan. Le parti si sono accusate a vicenda di bombardamenti. Aspri combattimenti tra i militari dei due Paesi sono durati tutto il giorno lungo quasi tutto il perimetro del confine.Un cessate il fuoco è stato raggiunto solo al calar della notte. La mattina del 17 settembre sono poi ripresi scontri intermittenti. Le parti si sono accusate a vicenda di aver violato l'accordo di cessate il fuoco.La parte kirghisa ha riportato 62 morti e 198 feriti tra i suoi cittadini, Il Tagikistan ha riferito di 41 morti e 30 feriti.

