Il nuovo ministro degli Esteri britannico effettuerà la sua prima visita in Asia orientale

Il nuovo ministro degli Esteri britannico effettuerà la sua prima visita in Asia orientale

Il ministro degli Esteri britannico James Cleverley annuncia la sua prima missione diplomatica in Asia orientale, dove toccherà Giappone, Corea del Sud e... 25.09.2022, Sputnik Italia

Il ministro degli Esteri britannico James Cleverley farà la sua prima visita in Asia orientale nella sua nuova posizione, come parte del viaggio visiterà il Giappone, la Corea del Sud e Singapore, secondo il sito web del governo.Il 6 settembre l'ufficio del primo ministro britannico ha annunciato che il segretario all'Istruzione James Cleverley era stato nominato nuovo ministro degli Esteri del Paese.Secondo quanto riferito, il viaggio inizierà il 26 settembre.Durante la sua permanenza in Giappone, il ministro parteciperà ai funerali di stato dell'ex primo ministro Shinzo Abe e terrà colloqui con il ministro degli Esteri giapponese Yoshimasa Hayashi.In Corea del Sud, Cleverly incontrerà inoltre il presidente Yoon Seok Yeol, e visiterà la zona demilitarizzata. A Singapore terrà inoltre colloqui con il vice-Primo ministro Lawrence Wong.

