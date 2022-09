https://it.sputniknews.com/20220924/usa-dai-repubblicani-un-video-sulleccezionalismo-dellamerica-con-immagini-da-russia-e-ucraina-16508580.html

USA, dai repubblicani un video sull’”eccezionalismo dell’America” con immagini da Russia e Ucraina

Il partito repubblicano statunitense ha pubblicato un video della campagna elettorale denominato "The Preamble to the Commitment to America" (Il preambolo... 24.09.2022, Sputnik Italia

Il video è composto da una serie di frammenti progettati per informare sulla storia, i risultati e i problemi urgenti degli Stati Uniti in vista delle elezioni di metà mandato di novembre ed è accompagnato da una voce fuori campo.Alcune delle immagini del video non sono state girate negli Stati Uniti, ma in Russia, Ucraina e Slovacchia.Due frammenti di video, uno che presentava le pompe petrolifere e un ragazzo che corre in un campo con un aeroplano in mano, sono stati effettivamente filmati nella regione di Volgograd dal regista russo Serg Grbanoff. Il regista ha comunicato all'HuffPost di aver girato il video.Un episodio simile si è verificato nel 2020 quando il comitato di Trump Make America Great Again ha pubblicato nel 2020 uno spot come parte della campagna dell'allora presidente Donald Trump che invitava le persone a sostenere le truppe statunitensi e utilizzava una foto d'archivio di jet da combattimento di fabbricazione russa e modelle russe in uniformi militari.

