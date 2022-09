https://it.sputniknews.com/20220924/ungheria-non-sosterra-sanzioni-ue-alla-cooperazione-con-la-russia-nel-settore-energetico-16507156.html

Ungheria non sosterrà sanzioni UE alla cooperazione con la Russia nel settore energetico

Ungheria non sosterrà sanzioni UE alla cooperazione con la Russia nel settore energetico

L'Ungheria non sosterrà le sanzioni dell'UE se avranno un impatto sulla cooperazione del Paese con la Russia nel settore energetico, ha affermato il ministro... 24.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-24T11:11+0200

2022-09-24T11:11+0200

2022-09-24T11:11+0200

ue

russia

ungheria

politica

energia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/13195892_0:90:2875:1707_1920x0_80_0_0_8fd221689de5198249cbdf1b80d1a500.jpg

Alla domanda se l'Ungheria bloccherà le nuove sanzioni dell'UE contro la Russia, Szijjártó ha dichiarato: "Continueremo ad adottare l'approccio secondo cui l'energia è una linea rossa assoluta. Non sappiamo cosa accadrà in questo nuovo progetto (delle sanzioni, ndr), ma posso dirvi con certezza che proteggeremo i nostri interessi nazionali"."In particolare, non accetteremo alcuna sanzione che ostacoli la cooperazione energetica, perché per noi questo è un problema fisico. E fisicamente, al momento, il mio Paese non può sostituire le fonti energetiche russe. Questo è impossibile quando si tratta di petrolio, perché l’eventuale gasdotto alternativo non ha una capacità sufficiente", ha affermato.Quando si tratta di gas, ha detto, non ci sono altre fonti e nessun altro gasdotto in grado di fornire la stessa quantità fornita dalla Russia."Quindi per noi, nulla che sarebbe contro petrolio, gas o energia nucleare non è accettabile", ha concluso.

russia

ungheria

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ue, russia, ungheria, politica, energia