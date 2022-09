https://it.sputniknews.com/20220924/negli-usa-prezzi-della-benzina-ritornano-a-salire-a-settembre-16509727.html

Negli Usa prezzi della benzina ritornano a salire a settembre

Negli Usa prezzi della benzina ritornano a salire a settembre

I prezzi della benzina negli Stati Uniti raggiungono i 3,7 $ per gallone. 24.09.2022

Negli Stati Uniti i prezzi della benzina continuano a salire costantemente su base giornaliera e hanno raggiunto i 3,7 dollari al gallone il 24 settembre, secondo le statistiche pubblicate sabato dall'American Automobile Association (AAA). Questo valore è la media per l'intero Paese, mentre in alcuni Stati il ​​carburante è notevolmente più costoso, emerge dai dati. Ad esempio, in California un gallone di benzina costa 5,682 $, alle Hawaii costa 5,242 £ e in Nevada costa 5,024 $.Il costo medio del carburante di sabato negli Stati Uniti mostra un aumento costante per il quarto giorno consecutivo. Secondo le statistiche, i prezzi hanno rosicchiato il calo registrato in questo mese.I prezzi della benzina negli Stati Uniti mostravano un calo da 99 giorni consecutivi. Il 14 giugno è stato raggiunto il massimo storico di 5.016 $.

