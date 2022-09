https://it.sputniknews.com/20220924/le-truppe-ucraine-lanciano-attacchi-missilistici-contro-il-centro-di-donetsk-16508238.html

Le truppe ucraine lanciano attacchi missilistici contro il centro di Donetsk

Le truppe ucraine lanciano attacchi missilistici contro il centro di Donetsk

Le forze armate ucraine hanno sparato due proiettili di calibro 155 mm standard NATO contro il distretto Voroshilovsky nel centro di Donetsk, riferisce... 24.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-24T14:29+0200

2022-09-24T14:29+0200

2022-09-24T14:29+0200

la situazione in ucraina

repubblica popolare di donetsk

ucraina

difesa

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/18/16508219_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_12729b06be7b22c178f3f9b7680e0a84.jpg

"E' stato registrato un bombardamento da parte delle formazioni armate dell'Ucraina nella direzione: 12.40 (11.40 ora italiana) -la località di Orlovka - la città di Donetsk (distretto di Voroshilovsky): sono stati sparati due proiettili del calibro di 155 millimetrii", ha affermato l'ufficio di rappresentanza in un post sul canale Telegram.Il sindaco della città Aleksey Kulemzin ha specificato che sono stati presi di mira il viale Pushkin, il palazzo del governo e piazza Lenin nel centro di Donetsk.Inoltre, è stata bombardata la città di Makeevka, dieci proiettili di calibro 155, standard NATO, sono stati sparati contro il centro abitato.Questa mattina, l'ufficio di rappresentanza della DPR nel JCCC aveva segnalato un bombardamento del distretto Voroshilovsky di Donetsk, le truppe ucraine hanno sparato tre proiettili di calibro 155 mm contro il centro della città.L'artiglieria di calibro da 155 mm viene utilizzata dai Paesi della NATO. In Ucraina, per questo calibro è stato sviluppato e prodotto in un'unica copia un obice semovente a ruote Bogdana. Gli Stati Uniti hanno già fornito a Kiev obici M-777 a lungo raggio da 155 mm, le truppe ucraine li hanno già usati per bombardare città, inclusa Donetsk, provocando morti tra i civili.

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

repubblica popolare di donetsk, ucraina, difesa, nato