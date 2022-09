https://it.sputniknews.com/20220924/la-premier-francese-si-rechera-in-visita-in-algeria-il-9-10-ottobre-16507867.html

La premier francese si recherà in visita in Algeria il 9-10 ottobre

Il primo ministro francese Elisabeth Borne sarà in visita in Algeria dal 9 al 10 ottobre poco dopo il viaggio del presidente Emmanuel Macron in questo Paese... 24.09.2022, Sputnik Italia

In conformità con la Dichiarazione congiunta di Algeri sulla ripresa del partenariato tra Algeria e Francia, firmata in occasione della visita nel Paese africano del presidente francese Emmanuel Macron alla fine di agosto, "i membri dei governi di Francia e Algeria si incontreranno per riaffermare la propria determinazione a rafforzare l'amicizia tra Francia e Algeria e ad approfondire la cooperazione bilaterale in aree di reciproco interesse".Borne, accompagnata da diversi membri del governo francese, dovrebbe presiedere insieme al suo omologo algerino la quinta sessione del Comitato intergovernativo.Come affermato in precedenza dal portavoce del governo francese Olivier Veran, dopo la visita di Macron in Algeria, le dichiarazioni su un possibile aumento delle forniture di gas algerine alla Francia saranno rilasciate "nel prossimo futuro".Il 25 e 27 agosto il presidente francese Emmanuel Macron è stato in visita in Algeria. La questione dell'approvvigionamento energetico non era all'ordine del giorno. Tuttavia, i media in seguito hanno riferito che l'Algeria prevede di aumentare le forniture di gas alla Francia nel rischio di un inverno "teso" nel Paese dell'UE.

