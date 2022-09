https://it.sputniknews.com/20220924/in-germania-vogliono-organizzare-manifestazione-nazionale-per-la-crisi-energetica-16509901.html

In Germania vogliono organizzare manifestazione nazionale per la crisi energetica

Diverse organizzazioni e sindacati in Germania chiedono manifestazioni in tutto il Paese il prossimo 22 ottobre.

Diverse organizzazioni e sindacati tedeschi chiedono manifestazioni in tutto il Paese il 22 ottobre alla luce della crisi energetica, secondo una dichiarazione sul sito web del sindacato Verdi. È stato riferito che l'associazione vuole tenere manifestazioni in diverse città con lo slogan "In solidarietà durante la crisi per creare protezione sociale e fermare la dipendenza dai fossili".

