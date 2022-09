https://it.sputniknews.com/20220924/caro-energia-in-germania-tre-land-tedeschi-chiedono-la-divisione-del-paese-in-zone-16509398.html

Caro energia in Germania, tre land tedeschi chiedono la divisione del paese in zone

Nel contesto di un’impennata dei prezzi dell'elettricità tre stati federali settentrionali della Germania chiedono che il Paese venga suddiviso in zone di... 24.09.2022, Sputnik Italia

Secondo il ministro dell'Energia dello Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, una tale divisione sarebbe una logica conseguenza della politica energetica della Baviera.Reinhard Meyer, ministro dell'Economia e dell'Energia del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, appoggia la sua posizione."Il livello delle tariffe dell’elettricità sta gravando sugli utenti finali e pone il nord della Germania in una posizione di svantaggio come luogo per fare affari", ha affermato Meyer.A suo avviso, regioni come il Meclemburgo-Pomerania Anteriore o lo Schleswig-Holstein, che rappresentano la maggior parte dell'ampliamento dell’uso di energie rinnovabili, non dovrebbero trovarsi di fronte ai prezzi dell'elettricità più elevati."Questo è ingiusto", sostiene il politico.Anche il ministro dell'Energia della Bassa Sassonia, Olaf Lies, è d'accordo con questa richiesta.A questo proposito, a suo avviso, è ovvio che queste regioni dovrebbero ricevere dei benefici.

