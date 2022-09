https://it.sputniknews.com/20220924/borrell-rischio-delluso-di-armi-nucleari-da-parte-della-russia-va-preso-sul-serio-16508834.html

Borrell: rischio dell’uso di armi nucleari da parte della Russia va preso sul serio

L'Unione europea deve prendere sul serio la possibilità che la Russia utilizzi armi nucleari. Lo ha affermato sabato in un'intervista alla BBC Josep Borrell...

Allo stesso tempo, Borrell ha affermato che i Paesi europei dovrebbero continuare a sostenere l'Ucraina, anche con le armi, e non fermare la politica delle sanzioni contro la Russia.Ha aggiunto che il conflitto deve essere risolto "con mezzi diplomatici" e in modo tale da "preservare la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina"."Altrimenti, ponendo fine a una guerra, non raggiungeremo la pace e avremo un'altra guerra", ha detto Borrell.Borrell ha anche riconosciuto che l'aumento dei prezzi dell'energia provocato dal conflitto è una delle principali preoccupazioni in Europa."Nel mio paese (in Spagna) le persone mi dicono che a causa dell'impennata dei prezzi del gas, non possono più lavorare, continuare a fare affari", ha detto Borrell, aggiungendo che non solo i leader europei stanno lanciando l’allarme, ma anche i capi di stato Africa, Sud-est asiatico e Sud America.

