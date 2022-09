https://it.sputniknews.com/20220924/ancara-potrebbe-acquistare-caccia-russi-su-35-in-caso-di-rifiuto-degli-usa-di-vendere-f-16-16507459.html

Ancara potrebbe acquistare caccia russi Su-35 in caso di rifiuto degli USA di vendere F-16

I caccia russi Su-35 potrebbero diventare un'alternativa agli F-16 americani se gli Stati Uniti si rifiutassero di vendere aerei da combattimento alla Turchia... 24.09.2022, Sputnik Italia

"La Turchia ha delle alternative. Se l'accordo per la vendita degli F-16 alla Turchia non avrà luogo, sul tavolo compariranno varie alternative, tra cui anche i Su-35", ha affermato Demir, esprimendo la speranza che il contratto per la vendita dei caccia statunitensi sarà implementato.Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan la scorsa settimana ha detto ai giornalisti che le autorità statunitensi hanno l’intenzione di approvare l’accordo sulla vendita degli F-16 ad Ankara.La Turchia sta cercando di ottenere 40 caccia F-16 Block 70 e 80 kit di modernizzazione Block 70 per i suoi aerei già in dotazione alla sua aeronautica militare. Ankara ha annunciato il desiderio di acquisire gli F-16 dopo che è stato escluso dal programma americano per la produzione dei caccia F-35 di quinta generazione a causa dell'acquisto di sistemi missilistici antiaerei russi S-400.La Russia e la Turchia hanno firmato un contratto da 2,5 miliardi di dollari per la consegna di quattro batterie S-400 alla fine del 2017, con le consegne iniziate nel 2019.L'accordo con l'S-400 ha irritato gli Stati Uniti, alleati di Ankara nella Nato, scatenando una grave crisi diplomatica e spingendo Washington ad annullare la vendita dei caccia F-35 di quinta generazione di Lockheed Martin, così come ad imporre sanzioni sul settore della difesa di Ankara.La Nato ha insistito sul fatto che gli S-400 sono incompatibili con gli standard dell'alleanza e ha suggerito che la parte russa potrebbe raccogliere informazioni sensibili sulla rete di difesa aerea dell'alleanza attraverso il contratto con la Turchia degli S-400. Funzionari russi e turchi hanno costantemente respinto le accuse.

