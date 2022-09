La nota del Consiglio federale osserva che le scorte obbligatorie di benzina per automobili, diesel e olio da riscaldamento permettono di coprire circa 4,5 mesi di consumo normale, mentre di cherosene circa tre mesi.Allo stesso tempo, le autorità hanno raccomandato ai gestori di impianti bicombustibili di passare all’olio da riscaldamento a partire dal 1° ottobre 2022.

23.09.2022

Svizzera libererà scorte aggiuntive di petrolio e diesel

