La maggior parte dei residenti delle regioni DPR, LPR, Zaporozhye e Kherson intervistate dichiara di voler partecipare alla votazione sulla questione dell'appartenenza territoriale di queste regioni. L'affluenza massima dichiarata è stata registrata nelle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk, dove secondo il sondaggio l'87% degli aventi diritto è disposto a recarsi alle urne. Nella regione di Zaporozhye l'80% degli elettori vuole andare a votare, nella regione di Kherson il 69%. La maggioranza assoluta degli intervistati residenti di DPR e LPR, pronti a partecipare al referendum, è favorevole all'adesione delle repubbliche alla Federazione Russa (97% ciascuna). Per il 3% è difficile rispondere o si mostra indeciso sulla questione. Anche i residenti intervistati delle regioni di Zaporozhye e Kherson, desiderosi di partecipare al voto, sostengono in maggioranza la secessione dall'Ucraina e l'inclusione delle regioni in Russia (rispettivamente 87% e 89%). Il 2% dei residenti di queste regioni si oppone a tale decisione, rispettivamente l'11% e 9% è indeciso.

Il Centro panrusso per lo studio dell'opinione pubblica (VTsIOM) presenta i dati di un sondaggio commissionata dall'Istituto per la ricerca sociale (EISI) tra... 23.09.2022, Sputnik Italia

Sondaggio rileva alta affluenza e voto favorevole degli abitanti su referendum su sovranità russa

© Sputnik . Aleksey Malgavko Accedi all'archivio media Il gruppo di motociclisti “Lupi Notturni” hanno organizzato l'evento in occasione del 5° anniversario del referendum che ha sancito la riunificazione della Crimea con la Russia © Sputnik . Aleksey Malgavko / Accedi all'archivio media

Seguici su

Il Centro panrusso per lo studio dell'opinione pubblica (VTsIOM) presenta i dati di un sondaggio commissionata dall'Istituto per la ricerca sociale (EISI) tra i residenti delle regioni della DPR, LPR, Zaporozhye e Kherson in relazione al referendum per la determinazione dell'appartenenza territoriale di queste regioni.