Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri Sergey Ryabkov. 23.09.2022, Sputnik Italia

Mosca non minaccia nessuno con armi nucleari, ma mette in guardia dai rischi di un intervento occidentale nell'operazione militare speciale russa in Ucraina, ha affermato il viceministro degli Esteri Sergey Ryabkov. "Abbiamo notato la dolorosa reazione di Washington all'istruzione di Vladimir Putin di trasferire le forze di deterrenza russe in modalità speciale di servizio di combattimento. Spieghiamo che non minacciamo nessuno con armi nucleari, i criteri per il loro utilizzo sono descritti nella dottrina militare e specificati nei Fondamenti della politica statale della Federazione Russa nel campo della deterrenza nucleare" del 2 giugno 2020", ha affermato in una conferenza in occasione del 60° anniversario della crisi dei missili di Cuba.

