Meloni critica la posizione della Cina su Taiwan

La leader di Fratelli d'Italia, George Meloni ha criticato la posizione della Cina su Taiwan e ha definito un "grosso errore" l'adesione di Roma all'iniziativa... 23.09.2022, Sputnik Italia

In un’intervista pubblicata oggi dall’agenzia di stampa taiwanese Central News Agency (CNA) la Meloni ha definito "inaccettabile" la condotta della Cina nei confronti di Taiwan.La leader di Fratelli d'Italia ha sottolineato di assumere questa posizione "insieme a tutte le democrazie del mondo libero".A suo avviso, l'Ue dovrebbe utilizzare tutti i mezzi politici e diplomatici a sua disposizione ed "quanta più pressione possibile" su Pechino per prevenire lo scoppio di un conflitto militare nella regione. A questo proposito, la Meloni ha anche menzionato le repressioni a Hong Kong, la discriminazione nei confronti degli uiguri, la "posizione ambigua" della Cina sulle azioni della Russia in Ucraina. Ha definito un grosso errore" la precedente decisione di Roma di aderire al progetto cinese "Nuova Via della Seta". "Se domani mattina dovessi firmare il rinnovo del memorandum, difficilmente vedrei le condizioni politiche per questo", ha detto.

