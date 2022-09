https://it.sputniknews.com/20220923/lega-chiede-chiarimenti-alla-commissione-ue-dopo-le-parole-di-von-der-leyen-sulle-elezioni-in-16506089.html

Lega chiede chiarimenti alla Commissione UE dopo le parole di von der Leyen sulle elezioni in Italia

Lega chiede chiarimenti alla Commissione UE dopo le parole di von der Leyen sulle elezioni in Italia

Gli eurodeputati della Lega Marco Zanni e Marco Campomenosi hanno presentato un’interrogazione alla Commissione europea sulle dichiarazioni del suo presidente... 23.09.2022, Sputnik Italia

La Commissione europea aveva minacciato di avviare procedure di infrazione che implicano varie restrizioni per il mancato rispetto delle normative dell’UE. In particolare, recentemente Bruxelles ha accusato il governo ungherese di corruzione.La presentazione di una mozione di censura era stata annunciata dal leader della Lega Matteo Salvini. "Si tratta di una squallida minaccia, un'invasione di campo non richiesta. La signora rappresenta tutti gli europei, il suo stipendio è pagato da tutti noi, si è trattata di una disgustosa e arrogante minaccia", ha reagito così alle frasi della von der Leyen.Ieri, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, rispondendo a una domanda durante un dibattito alla Princeton University a margine dell'Assemblea Generale Onu, ha parlato anche delle elezioni in vista in Italia.

