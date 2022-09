https://it.sputniknews.com/20220923/la-nato-non-vede-alcun-cambiamento-nella-posizione-della-russia-sulluso-delle-forze-nucleari-16506238.html

La Nato non vede alcun cambiamento nella posizione della Russia sull'uso delle forze nucleari

Lo ha sostenuto il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg in un'intervista con la Cnn. 23.09.2022, Sputnik Italia

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha affermato che l'alleanza non vede alcun cambiamento nella posizione della Russia sull'uso delle armi nucleari, così come nella prontezza al combattimento delle forze nucleari russe.Ha aggiunto che qualsiasi uso di armi nucleari avrebbe gravi conseguenze e "probabilmente cambierebbe la natura del conflitto" in Ucraina.

