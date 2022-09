https://it.sputniknews.com/20220923/donbass-truppe-ucraine-bombardano-gorlovka-con-razzi-nato-16504139.html

Donbass, truppe ucraine bombardano Gorlovka con razzi NATO

Donbass, truppe ucraine bombardano Gorlovka con razzi NATO

Le truppe ucraine hanno bombardato Gorlovka alle 9.05 ora locale (8.05 ora italiana), sparando otto proiettili del calibro 155 millimetri standard NATO... 23.09.2022, Sputnik Italia

Le truppe ucraine hanno effettuato un attacco missilistico contro la DPR il primo giorno del referendum sull'adesione alla Russia.Inoltre, il primo giorno del referendum è stato preso di mira anche l'insediamento di Zaitsevo: le truppe ucraine hanno sparato cinque colpi da un carro armato.Gorlovka è situata a 50 chilometri a nord di Donetsk, nella città si trova l'azienda chimica Stirol e le imprese di estrazione del carbone. Gorlovka è uno dei più grandi centri abitati della DPR, è sotto il controllo della Repubblica dal 2014. Prima dell'inizio del conflitto nel Donbass, la popolazione di Gorlovka contava più di 250.000 persone. Gli insediamenti di Zaitsevo e gli insediamenti delle miniere Gagarin e “6/7”, situati in periferia, sono oggetto dei bombardamenti più frequenti in questa zona.L'artiglieria di calibro da 155 mm viene utilizzata dai Paesi della NATO. In Ucraina, per questo calibro è stato sviluppato e prodotto in un'unica copia un obice semovente a ruote Bogdana. Gli Stati Uniti hanno già fornito a Kiev obici M-777 a lungo raggio da 155 mm, le truppe ucraine li hanno già usati per bombardare città, inclusa Donetsk, provocando morti tra i civili.

