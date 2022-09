https://it.sputniknews.com/20220923/armenia-e-azerbaigian-si-accusano-a-vicenda-di-violazioni-del-cessate-il-fuoco-al-confine-16504485.html

Armenia e Azerbaigian si accusano a vicenda di violazioni del cessate il fuoco al confine

Armenia e Azerbaigian si accusano a vicenda di violazioni del cessate il fuoco al confine

Nella tarda serata del 13 settembre l'Azerbaigian e l'Armenia hanno concordato un cessate il fuoco, iniziato la notte successiva. Un altro cessate il fuoco è... 23.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-23T11:43+0200

2022-09-23T11:43+0200

2022-09-23T11:43+0200

armenia

azerbaigian

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/16504466_71:0:3651:2014_1920x0_80_0_0_e9501825ed5a2a0a06e523775fade98c.jpg

Sia l'esercito armeno che quello azerbaigiano hanno avanzato le accuse di violazioni del cessate il fuoco al confine tra i Paesi venerdì mattina.Il ministero della Difesa armeno ha affermato che le forze dell'Azerbaigian hanno aperto il fuoco contro le posizioni armene nell'est del Paese. A seguito di "azioni di risposta", il fuoco è cessato, ha sottolineato il ministero, aggiungendo che l’incidente non ha provocato morti tra i militari armeni.Il ministero della Difesa azero, a sua volta, ha affermato che l'Armenia ha bombardato le sue posizioni in tre regioni di confine.Nella notte tra il 12 e il 13 settembre sono scoppiate le ostilità al confine armeno-azero, le parti si sono accusate a vicenda di aver provocato l’inasprimento della situazione. Yerevan ha affermato che l'esercito dell’Azerbaigian ha attaccato il territorio dell'Armenia usando artiglieria e droni. Le zone vicine al confine tra Armenia e Azerbaigian - le regioni di Gegharkunik, Vayots Dzor, Syunik (al confine con l'Iran) - sono state bombardate. Questi territori non hanno nulla a che fare con il Nagorno-Karabakh.Baku ha dichiarato che l'esercito armeno ha sparato contro le posizioni delle truppe azere al confine, dopodiché si è verificato uno scontro. Il ministero degli Esteri azero ha accusato l'Armenia di voler minare il processo di pace. Entrambe le parti hanno riportato vittime tra le truppe.Entro la mattina del 13 settembre le parti hanno raggiunto un accordo su un cessate il fuoco.

armenia

azerbaigian

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

armenia, azerbaigian, difesa