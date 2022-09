https://it.sputniknews.com/20220922/wang-yi-la-cina-promuovera-il-dialogo-sulla-crisi-ucraina-16500856.html

Wang Yi: la Cina promuoverà il dialogo sulla crisi ucraina

Wang Yi: la Cina promuoverà il dialogo sulla crisi ucraina

La Cina rimarrà fedele alla sua posizione "obiettiva ed equa" riguardo alla crisi ucraina, ha affermato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ad un incontro... 22.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-22T11:56+0200

2022-09-22T11:56+0200

2022-09-22T11:56+0200

la situazione in ucraina

cina

russia

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/225/02/2250253_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_f8bfc6c818646874a0efeeb48cd2ce62.jpg

Wang Yi e Sergey Lavrov si sono incontrati mercoledì, ora locale, a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Come si legge in una nota pubblicata giovedì sul sito ufficiale del ministero degli Esteri cinese, durante l'incontro le parti si sono scambiate opinioni sulla questione ucraina."Wang Yi ha sottolineato che la Cina continuerà ad attenersi fermamente a una posizione obiettiva ed equa, a promuovere la pace e i negoziati", si legge nella nota.Il ministro degli Esteri cinese ha anche espresso la speranza che tutte le parti non abbandonino il dialogo e insistano per risolvere i problemi di sicurezza attraverso negoziati di pace.Durante l'incontro, Wang Yi ha affermato che Russia e Cina dovrebbero approfondire l'interazione strategica, promuovere una cooperazione pragmatica di alta qualità e prendere parte attiva alla governance globale, rispondendo congiuntamente alle sfide globali.

cina

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

cina, russia, politica