Varsavia si dice favorevole al rafforzamento del contingente NATO sul fianco orientale

Varsavia si dice favorevole al rafforzamento del contingente NATO sul fianco orientale

A suo avviso, le decisioni adottate nella Federazione Russa sono un segnale per l'Occidente e la Polonia."Alla luce di questa (parziale - ndr) mobilitazione, dobbiamo insistere per rafforzare la presenza degli alleati sul fianco orientale. Questo è un ulteriore argomento a favore del fatto che dovrebbe esserci più NATO a est di prima", ha detto Soloch.Prossimamente, le autorità polacche intendono discutere di questo tema a diversi livelli."Questo sarà sicuramente discusso su base prioritaria", ha assicurato Soloch.Per quanto riguarda la possibile adozione da parte della Polonia di decisioni relative alla protezione aggiuntiva del confine con la regione russa di Kaliningrad, Soloch ha affermato che finora non sono previste misure di questo tipo. Tuttavia, ha ammesso, "la situazione è molto dinamica".Dal 21 settembre in Russia è stata annunciata una mobilitazione parziale. Secondo il ministro della Difesa Sergei Shoigu, è necessario controllare la linea di contatto di 1.000 chilometri e i territori liberati in Ucraina, nell’ambito della mobilitazione saranno richiamati complessivamente 300.000 riservisti.

