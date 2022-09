https://it.sputniknews.com/20220922/premier-ungherese-orban-sostiene-che-lue-potrebbe-riprendersi-senza-sanzioni-alla-russia-16500401.html

Premier ungherese Orban sostiene che l'UE potrebbe riprendersi senza sanzioni alla Russia

Premier ungherese Orban sostiene che l'UE potrebbe riprendersi senza sanzioni alla Russia

Revocando le sanzioni alla Russia, i prezzi e l'inflazione diminuirebbero immediatamente in Europa e la sua economia avrebbe la possibilità di riprendersi ed... 22.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-22T10:22+0200

2022-09-22T10:22+0200

2022-09-22T10:22+0200

viktor orban

sanzioni

ue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/717/42/7174298_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_95a8168eb6ad73ee4dfd7bbc4a4d7dd4.jpg

"Se le sanzioni venissero revocate, i prezzi cadrebbero immediatamente della metà, e anche l'inflazione cadrebbe. Senza sanzioni, l'economia europea si riprenderebbe e potrebbe evitare un'imminente recessione", ha affermato il Primo ministro ungherese in una riunione della coalizione di governo del Partito Fidesz e del Partito popolare democratico cristiano. Il primo ministro ungherese critica costantemente l'Ue per la sua politica antirussa e per aver perso l'occasione di mediare nel conflitto in Ucraina, non insistendo sul garantire l'attuazione degli accordi di Minsk. Il Cremlino ha definito le sanzioni una guerra economica nel contesto di una strategia di contenimento a lungo termine contro la Russia che tuttavia si è ritorta contro i fautori delle stesse.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

viktor orban, sanzioni, ue