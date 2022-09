https://it.sputniknews.com/20220922/da-macron-e-truss-nessuna-costernazione-per-la-promessa-di-biden-di-difendere-militarmente-taiwan-16501132.html

Da Macron e Truss “nessuna costernazione" per la promessa di Biden di difendere militarmente Taiwan

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha scatenato l'ira della Cina per aver inviato un "segnale gravemente sbagliato" dopo aver affermato in un'intervista...

Né il presidente francese Emmanuel Macron né il primo ministro britannico Liz Truss hanno espresso costernazione per le recenti osservazioni di Joe Biden su Taiwan, ha affermato un alto funzionario dell'amministrazione durante una conferenza stampa sugli incontri del presidente degli Stati Uniti alle Nazioni Unite.La questione di Taiwan è emersa nelle conversazioni che il presidente Biden ha avuto con i suoi omologhi francesi e britannici ai margini della 77a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York."Questo è un problema significativo: il potenziale di instabilità nello Stretto di Taiwan e cosa potrebbe significare per la sicurezza nell'Indo-Pacifico e per l'economia globale. Voglio dire, questa sarà una questione di cui il Presidente parlerà con alleati e partner", ha dichiarato il funzionario della Casa Bianca.Rispondendo a una domanda dei giornalisti in merito a qualsiasi discussione su esercitazioni congiunti o combinati con Taiwan, il funzionario ha affermato che la questione non è stata sollevata.Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva precedentemente promesso che le forze americane avrebbero difeso Taiwan in caso di "attacco senza precedenti".L'isola è stata governata indipendentemente dalla Cina continentale dal 1949, quando si è separata dalla terraferma durante una guerra civile che e il Partito Comunista perse il controllo su Taiwan. Pechino, la cui politica ufficiale prevede un'unificazione pacifica di Taiwan con la Cina continentale, ha avviato colloqui con le autorità dell'isola per diversi decenni. Taipei, tuttavia, ha respinto con insistenza la proposta di Pechino per "un Paese, due sistemi".A Joe Biden sono state fatte alcune domande sulla questione di Taiwan nella sua prima intervista al programma 60 Minutes della CBS come comandante in capo domenica. Nell'intervista Joe Biden ha anche ribadito che lui e il suo omologo cinese Xi Jinping sono d'accordo con la politica "una sola Cina", aggiungendo che Taiwan esprime il proprio giudizio sulla propria indipendenza."Non ci stiamo muovendo, non stiamo incoraggiando la loro indipendenza. Questa è la loro decisione", ha detto.Dopo questo commento, la Casa Bianca si è affrettata ad affermare che la politica statunitense sulla questione di Taiwan non è cambiata.“Il presidente lo ha già detto, anche a Tokyo all'inizio di quest'anno. Ha anche precisato che la nostra politica su Taiwan non è cambiata. Questo rimane vero", ha detto il funzionario.Allo stesso tempo, lo scorso 23 maggio, Biden sembrava estendere i limiti della "ambiguità strategica" della politica statunitense nei confronti dell'isola autogovernata durante una conferenza stampa congiunta con il primo ministro giapponese Fumio Kishida a Tokyo.Alla domanda se gli Stati Uniti avrebbero difeso Taiwan in caso di attacco, ha risposto: "Sì, questo è l'impegno che abbiamo preso". Ha aggiunto:"Siamo d'accordo con il principio di “una sola Cina”. Lo abbiamo firmato, così come tutti gli accordi previsti presi da esso. Ma l'idea che (Taiwan) possa essere presa con la forza, semplicemente presa con la forza, semplicemente non è appropriato."All'epoca, un assistente ha affermato che la dichiarazione del presidente non rappresentava alcun cambiamento nella posizione americana di lunga data su Taiwan."Segnale gravemente sbagliato"Rispondendo alle recenti osservazioni di Biden, la Cina si è detta "fortemente insoddisfatta e fermamente contraria" ai commenti, che hanno inviato un "segnale gravemente sbagliato" a Taiwan. Secondo la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning, Pechino aveva presentato una denuncia formale per la dichiarazione.Gli Stati Uniti hanno posto fine al riconoscimento formale di Taiwan dopo aver stabilito relazioni diplomatiche con il governo comunista della Cina continentale nel 1979. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha riaffermato l'impegno di Washington per la "politica di una sola Cina, in conformità con il Taiwan Relations Act (TRA), i tre comunicati congiunti, e le Sei Assicurazioni" durante un incontro virtuale con il presidente cinese Xi Jinping nel novembre 2021. La teoria dell'"ambiguità strategica", che gli Stati Uniti hanno esercitato per evitare di affermare se avrebbero difeso militarmente Taiwan, è stata prevista anche dal TRA. Sebbene Washington riconosca la posizione della Cina secondo cui Taiwan fa parte della Repubblica popolare, non ha mai riconosciuto ufficialmente la pretesa di Pechino sull'isola e ha continuato a sostenere in modo informale la continua autonomia di Taiwan da Pechino.Per anni, il governo cinese ha invitato gli Stati Uniti ad astenersi dall'interferire nelle sue questioni interne. La tensione è aumentata tra Pechino e Washington per la controversa visita della presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi a Taipei all'inizio di agosto. Pechino ha avvertito che il viaggio di Taiwan era "provocatorio" e "spingeva attivamente i limiti delle linee rosse della Cina".In seguito all'incidente, Pechino ha lanciato esercitazioni militari su larga scala nello Stretto di Taiwan. La Cina ha anche chiesto agli Stati Uniti di interrompere i contatti militari con Taiwan per evitare ulteriori tensioni nella regione, avvertendo che continuerà ad adottare misure decise e forti per difendere fermamente la sovranità cinese e gli interessi di sicurezza.

