Bollette, risparmiare con il cappotto termico: può dimezzare i costi di un condominio di otto piani

Il cappotto termico può far risparmiare dal 30 al 33% di energia a una villetta a due piani, e dal 40 al 45% a un condominio di otto piani. 22.09.2022, Sputnik Italia

Il cappotto termico può far risparmiare dal 30 al 33% di energia a una villetta a due piani, e dal 40 al 45% a un condominio di otto piani. Lo rivela una ricerca di Cortexa, l'associazione delle imprese dell'isolamento a cappotto in Italia.Cortexa segnala che "la situazione del patrimonio edilizio italiano è molto preoccupante dal punto di vista dei consumi energetici e dell'impatto ambientale.Per Alessandro Monaco di Cortexa, "gli enti e istituzioni che si occupano di energia si sono in buona parte concentrati nel suggerire agli italiani comportamenti virtuosi nel quotidiano.Ciò che manca completamente è il richiamo alla volontà di sviluppare un piano energetico nazionale volto a risolvere il problema della dipendenza energetica, unitamente a una solida strategia di riduzione dei consumi energetici che, in ambito edilizio, passa in primo luogo dall'efficientamento energetico.

