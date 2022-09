https://it.sputniknews.com/20220922/biden-usa-rafforzeranno-la-democrazia-in-patria-e-nel-mondo-16502108.html

Biden: Usa rafforzeranno la democrazia in patria e nel mondo

Gli Stati Uniti sono determinati a proteggere e rafforzare la democrazia in patria e nel mondo, in quanto è il più grande strumento per risolvere le sfide moderne, ha affermato il presidente americano Joe Biden.

