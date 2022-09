https://it.sputniknews.com/20220921/ue-discute-in-via-confidenziale-su-come-rispondere-alla-russia-16498958.html

UE discute in via confidenziale su come rispondere alla Russia

UE discute in via confidenziale su come rispondere alla Russia

I Paesi dell'UE stanno discutendo sulla loro "risposta" alla Russia ai margini dell'Assemblea generale dell'ONU, le discussioni sono di carattere... 21.09.2022, Sputnik Italia

"Come avevamo detto prima, questa mossa avrà alcune conseguenze. Ora il centro dell'attività è a New York, all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Gli Stati membri dell'UE hanno già tenuto una riunione di coordinamento, stiamo discutendo, tra l'altro, della risposta all’aggressione in tutti i suoi aspetti. Ma queste discussioni sono di carattere confidenziale", ha detto, rispondendo a una domanda sulle possibili sanzioni contro la Federazione Russa a causa dei referendum nel Donbass e nelle regioni di Kherson e Zaporozhye.Lunedì, le camere pubbliche della DPR e della LPR hanno si sono rivolte ai capi delle Repubbliche Denis Pushilin e Leonid Pasechnik con l'iniziativa di indire immediatamente un referendum sull'adesione alla Federazione Russa. La richiesta è attualmente all'esame dei leader del DPR e LPR. Martedì, il Consiglio pubblico della regione di Kherson si è rivolto al capo della regione con la stessa proposta. Successivamente, una richiesta di indire un referendum sull'adesione alla Russia è stata indirizzata anche al capo dell'amministrazione della regione di Zaporozhye, Yevgeny Balitsky, tale dichiarazione è stata ricevuta dal presidente del movimento "Siamo con la Russia" Vladimir Rogov e altri membri del movimento.Come hanno sottolineato i rappresentanti delle regioni nei loro appelli, l'adesione alla Federazione Russa garantirà la sicurezza dei loro territori e ripristinerà la giustizia storica. A loro avviso, questa decisione è estremamente necessaria nel contesto dei continui atti di terrore da parte delle autorità nazionaliste dell'Ucraina e dei membri della NATO, che forniscono armi per uccidere i civili.L'UE ha affermato che non avrebbe riconosciuto i risultati dei referendum e ha minacciato di estendere le sanzioni anti-russe.

