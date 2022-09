https://it.sputniknews.com/20220921/ministro-della-difesa-russo-la-russia-combatte-non-solo-lucraina-ma-anche-loccidente-collettivo-16497494.html

Ministro della Difesa russo: la Russia combatte non solo l'Ucraina ma anche l'Occidente collettivo

"Non posso fare a meno di sottolineare che oggi stiamo combattendo non solo contro l'Ucraina e l'esercito ucraino, ma contro l'Occidente collettivo", ha detto Shoigu in un'intervista al canale Rossiya 24. Secondo il ministro della Difesa russo, l'Ucraina ha quasi esaurito le sue armi, si tratta delle armi dell'ex Unione sovietica. A Kiev de facto sta il comando occidentale di 150 specialisti militari, ha affermato. Shoigu ha aggiunto che tutto il gruppo dei satelliti sta lavorando nell'interesse di Kiev. In particolare. 70 satelliti militari e 200 satelliti civili.L'esercito ucraino usa sempre più spesso le armi occidentali per prendere di mira i civili, ha affermato il ministro della Difesa russo.Il compito principale dell'operazione militare speciale russa si sta svolgendo, viene fatto tutto per raggiungere l’obiettivo principale, ha affermato il ministro della Difesa russo.Il ministro della Difesa russo ha annunciato che nell'ambito della mobilitazione saranno chiamato 300mila reservisti. Saranno chiamati coloro che hanno fatto il servizio militare di leva, hanno esperienza di combattimento, hanno una specializzazione militare."La linea di contatto stessa, si può chiamarla sia la linea del fronte che la linea di contatto: è più di 1.000 chilometri. Naturalmente, cosa c'è dietro, e cosa c'è, lungo questa linea, questo deve essere consolidato, questi territori devono essere controllati. E, naturalmente, prima di tutto, questo lavoro viene svolto per questo, cioè la mobilitazione parziale", ha osservato Shoigu.Il ministro ha anche parlato delle perdite delle parti nel corso del conflitto.Così, il regime di Kiev ha perso metà del suo esercito, ha sottolineato il ministro.Per quanto riguarda le perdite dell'esercito russo, Shoigu ha affermato che esse ammontano a 5.937 persone.L'Ucraina, secondo il ministro, ha già perso metà dell'esercito: 61.207 morti, 49.368 feriti.Poco più di mille mercenari stranieri stanno partecipando dalla parte dell'Ucraina alle azioni belliche, ha affermato il ministro."Oggi ne sono rimasti poco più di mille. Qualcuno se n'è andato, qualcuno è morto, più di 2mila mercenari sono morti. Ma loro, ovviamente, hanno provato e stanno cercando di dare il loro contributo. La cosa principale non è che siano arrivati lì, la cosa principale è che il reclutamento di queste persone si sta svolgendo sotto il controllo statale".

