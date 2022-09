https://it.sputniknews.com/20220921/la-lega-vuole-referendum-su-decisione-europea-per-lo-stop-alle-auto-a-benzina-e-diesel-16499129.html

La Lega vuole referendum su decisione europea per lo stop alle auto a benzina e diesel

La Lega vuole referendum su decisione europea per lo stop alle auto a benzina e diesel

Lo ha annunciato il leader del Carroccio Matteo Salvini, che vede nella decisione di Bruxelles come un assist alla Cina. 21.09.2022, Sputnik Italia

Matteo Salvini ha chiesto di dare la parola agli italiani con un referendum sullo stop alle auto a benzina e diesel nella Ue a partire dal 2035. Il leader della Lega vede il bando alle auto come un regalo alla Cina, "perché bisogna andare in giro con le auto elettriche fatte in Cina, con la prospettiva che i cinesi comprino le nostre fabbriche e i nostri concessionari".

