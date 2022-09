https://it.sputniknews.com/20220921/guterres-e-erdogan-hanno-discusso-dei-prossimi-passi-sullaccordo-alimentare-16497119.html

Guterres e Erdogan hanno discusso dei prossimi passi sull'"accordo alimentare"

"Il segretario generale ha avuto un incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan", si legge in una nota dell'organizzazione. Il documento rileva che Guterres ed Erdogan hanno discusso delle conseguenze del conflitto in Ucraina, nonché di ulteriori azioni sull'iniziativa che riguarda il trasporto di grano attraverso il Mar Nero, oltre a garantire l'accesso del grano e dei fertilizzanti russi ai mercati mondiali. Le parti hanno anche avuto uno scambio di vedute sulla situazione in Siria e Libia e hanno discusso della cooperazione tra le Nazioni Unite e la Turchia, ha aggiunto il servizio stampa dell'ONU.

