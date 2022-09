https://it.sputniknews.com/20220921/caro-bollette-non-risparmia-nemmeno-gli-ospedali-in-italia-16499519.html

Caro bollette non risparmia nemmeno gli ospedali in Italia

Caro bollette non risparmia nemmeno gli ospedali in Italia

Al Cardarelli di Napoli una bolletta della luce da capogiro per quest'anno: 11 milioni €. 21.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-21T18:12+0200

2022-09-21T18:12+0200

2022-09-21T18:12+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/883/88/8838817_0:66:3264:1902_1920x0_80_0_0_345be0661276fe3f219f8f5876cde3db.jpg

Bollette milionarie per Asl e ospedali, costi alle stelle per l'ospedale Cardarelli di Napoli: secondo stime su base annua, dal 2021 al 2022 si passa da 5,3 a 11 milioni € solo per l'energia elettrica, mentre per il gas la spesa lievita di oltre 1 milione € passando da 1,3 milioni spesi nel 2021 a 2,5 alla fine del 2022.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

italia