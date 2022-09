https://it.sputniknews.com/20220920/putin-russia-non-ha-ricevuto-risposta-alla-sua-offerta-di-fertilizzanti-gratis-per-i-paesi-poveri-16496124.html

Putin: Russia non ha ricevuto risposta alla sua offerta di fertilizzanti gratis per i paesi poveri

Secondo Putin la Russia non ha ricevuto alcuna risposta alla sua offerta di fornire fertilizzanti gratuiti ai paesi bisognosi. 20.09.2022, Sputnik Italia

La Russia non ha ricevuto alcuna risposta alla sua offerta di fornire fertilizzanti gratuiti ai paesi bisognosi, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin richiamando l’attenzione sul fatto che le restrizioni occidentali alla fornitura di energia, cibo e fertilizzanti russi ai mercati mondiali, hanno colpito principalmente stati completamente innocenti, in via di sviluppo e più poveri.Il presidente al vertice SCO ha affermato che la Federazione Russa è pronta a trasferire gratuitamente 300.000 tonnellate di fertilizzanti russi accumulati nei porti dell'Unione Europea verso i Paesi in via di sviluppo, e ne è stato informato il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres.

