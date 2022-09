https://it.sputniknews.com/20220920/lugansk-annuncia-le-date-del-referendum-per-ladesione-nella-federazione-russa-23-27-settembre-16495181.html

Lugansk annuncia le date del referendum per l'adesione nella Federazione Russa: 23-27 settembre

La Repubblica Popolare di Lugansk convoca ufficialmente il referendum per l'adesione alla Federazione Russa. 20.09.2022, Sputnik Italia

Il capo della Repubblica Popolare di Lugansk, Leonid Pasechnik, ha firmato la legge che indice il referendum sull'adesione alla Federazione Russa".Il testo della legge è pubblicato sul sito ufficiale del capo della repubblica. L'articolo 17 della legge afferma che "questa legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione ufficiale sul sito web ufficiale del Consiglio popolare della Repubblica popolare di Lugansk e/o del capo della Repubblica popolare di Lugansk".Il primo vicepresidente del parlamento della Repubblica Popolare di Lugansk, Dmitry Khoroshilov, ha annunciato che il referendum si svolgerà dal 23 al 27 settembrem con il seguente quesito:Ieri le Camere pubbliche della DPR e della LPR hanno fatto appello ai capi delle repubbliche Denis Pushilin e Leonid Pasechnik con l'iniziativa di indire immediatamente un referendum sull'adesione alla Federazione Russa.Oggi i consigli pubblici delle regioni di Kherson e Zaporozhye si sono rivolti ai governatori delle regioni con la stessa proposta. Come hanno sottolineato i rappresentanti delle regioni nei loro appelli, l'adesione alla Federazione Russa garantirà l'integrità dei loro territori e ripristinerà la giustizia storica. A loro avviso, questa decisione è estremamente necessaria nel contesto dei continui atti di terrore da parte delle autorità nazionaliste dell'Ucraina e dei paesi della NATO, che forniscono armi per uccidere i civili.

