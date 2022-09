https://it.sputniknews.com/20220920/la-maggior-parte-dei-residenti-del-donbass-vuole-far-parte-della-russia---sondaggio-16496616.html

La maggior parte dei residenti del Donbass vuole far parte della Russia - sondaggio

La maggior parte dei residenti del Donbass vuole far parte della Russia - sondaggio

La stragrande maggioranza dei residenti delle Repubbliche di Donetsk e Lugansk e delle regioni di Kherson e Zaporozhye vorrebbero che, dopo la fine... 20.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-20T19:03+0200

2022-09-20T19:03+0200

2022-09-20T19:03+0200

sondaggio

russia

repubblica popolare di donetsk

repubblica popolare di lugansk

kherson

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/579/16/5791660_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b50d48a50863a63507a26adec9bc3990.jpg

Agli intervistati è stato chiesto: "In base alla vostra posizione, Lei personalmente vorrebbe che dopo la fine dell'operazione speciale il territorio della sua regione restasse con l'Ucraina, diventasse parte della Russia o diventasse uno stato indipendente?"Nella Repubblica Popolare di Donetsk il 91% degli intervistati ha espresso la volontà di diventare parte della Russia, il 4% ritiene che la Repubblica dovrebbe rimanere indipendente e il 5% non ha saputo rispondere. La variante di rimanere in Ucraina non è stata scelta da nessuno.All'incirca simili sono stati i risultati del sondaggio proposto ai cittadini della Repubblica Popolare di Lugansk: il 90% è stato a favore dell'entrata nella Federazione Russa, il 5% ha optato per l'indipendenza e il 5% non ha saputo rispondere.Nelle regioni di Kherson e Zaporozhye l'80% di tutti gli intervistati si è espresso a favore dell'ingresso nella Federazione Russa. Il 2% e il 4%, rispettivamente, hanno optato per rimanere in Ucraina. La variante sull'indipendenza è stata sostenuta da, rispettivamente, il 4% e 5% degli intervistati. Il 14% non ha saputo rispondere tra i residenti della regione di Zaporozhye, così come l'11% dei residenti della regione di Kherson.INSOMAR ha condotto il sondaggio telefonico sui residenti delle regioni di Kherson e Zaporozhye e delle Repubbliche di Donetsk e Lugansk il 19 settembre 2022. In totale, sono stati intervistati 1.000 residenti per ognuna delle zone interessate, il margine d'errore è del 3,1%.

https://it.sputniknews.com/20220920/il-consiglio-pubblico-della-regione-di-kherson-chiede-un-referendum-sulladesione-alla-russia-16494860.html

russia

kherson

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

sondaggio, russia, repubblica popolare di donetsk, repubblica popolare di lugansk, kherson